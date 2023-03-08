Başkan Böcek: “Uncalı Kent Mezarlığı yenileme çalışması bir ay içinde tamamlanacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Başkan Böcek, “Seçim vaatlerimde olmayan ama halkın yararına olan, eksikliğini gördüğüm projemizin temelini 25 Şubat'ta atmıştık. 1 ay içerisinde tamamlayacağız. Daha önce 2 gasilhanesi vardı şimdi 6'ya çıktı. 83 metrekare cami, 250 metrekare oldu, 12 morg, 36'ya çıktı” sözlerine yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kentin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projeler çerçevesinde yer alan Uncalı Kent Mezarlığı yenileme projesinde sona yaklaşıldı. Açık ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı içerisine alan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı projesinin kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilik işlemi sürüyor.

İnce işçilik sürüyor

Uncalı Kent Mezarlığı'nda, cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yenileme çalışması başlatılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede kaba inşaat tamamlanırken, yapıların zemin kaplama, mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor. Diğer yandan ekiplerin çevre düzenleme çalışması da sürüyor.

Modern defin ve ibadet hizmetleri

Uncalı Kent Mezarlığı Projesi çerçevesinde 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern şartlarda kolayca yapabilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmaların devam ettiği alana gelerek incelemelerde bulundu. Böcek, kurum Müdürlerinden bilgi alarak, alanda bulunan bir kadına da karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

“1 ay içerisinde tamamlayacağız”

Projenin durumu hakkında bilgi veren Başkan Böcek, konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına hayatını kaybeden kadınları anarak başladı. Başkan Muhittin Böcek, “ İnşallah kadın cinayetlerinin yaşanmadığı günler olacak. Vatandaş yararına projelerimizi devam ettiriyoruz. Seçim vaatlerimde olmayan ama halkın yararına olan, eksikliğini gördüğüm projemizin temelini 25 Şubat'ta atmıştık. 1 ay içerisinde tamamlayacağız. Daha önce 2 gasilhanesi vardı şimdi 6'ya çıktı. 83 metrekare cami, 250 metrekare oldu, 12 morg, 36'ya çıktı. Hem sağlık anlamında hem de iyi hizmet etmek için projemizi 1 ay içerisinde tamamlayacağız. Yaklaşık 35 milyon TL bütçe ile yapıldı. Emek veren herkese teşekkür ederim. Biz cenazeleri buradan yurt dışına gönderiyoruz. Burası bir merkez olacak. Vatandaşlarımızın cenaze hizmetlerini kolaylaştıracağız. Burası Türkiye'nin yakından bildiği bir mezarlıktır” sözlerine yer verdi.