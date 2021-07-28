Başkan Böcek yangın bölgesinde

Yangın nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Başkan Böcek yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için, Mobil Aşevi'nin Evrenseki Mahallesinde yemek dağıtımına başladığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangınını söndürmek için canla başla mücadele ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte incelemelerde bulunuyor. Başkan Böcek İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte oluşturulan kriz masasından büyükşehir belediyesi ekiplerini de koordine ediyor.

1 uçak, 19 helikopter, 103 arazöz ve 412 personelin müdahale ettiği yangınla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Böylesi hiç olamamıştı, çok üzgünüz. Yangının 4 bölgede başlaması düşündürücü. 27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. 4 mahallemiz boşaltıldı. 10 mahallede kontrol altına almaya çalışıyoruz. İnsanlarımız, tahliye anlamında evlerinden itfaiye yardımıyla boşaltılıyor. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. Dezavantaj poyraz olması. Bir çam kozalağı 100- 150 metreye fırlatıyor. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır ” dedi.

Mobil aşevi hizmet veriyor

Başkan Böcek ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri ile yangın bölgesinde olduğunu belirterek, “Manavgat'ta Büyükşehir Belediyemizin 75 aracı, 200 personeli ve bölgedeki tüm iş makinelerimizle yangına müdahale ediyoruz. Mobil Aşevimiz de hizmete başladı. İtfaiye Daire Başkanımızla gelişmeleri dakika dakika takip ediyoruz. 28 mahallemizde Su kesintisi var. Elektrik hatları yandı. Yangından zarar gören vatandaşlarımız için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. ASAT ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.

Manavgatlı hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, ilk etapta Mobil Aşevinin Evrenseki Mahallesinde yemek dağıtımına başladığını açıkladı. Başkan Böcek, yangından zarar gören vatandaşlarımız için çadır desteği sağladıklarını belirterek “İtfaiye ekiplerimiz, aşevi ve çadırlarımızla Manavgat'ta yangın bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm çevre il ve ilçelerin kurumlarıyla işbirliği içinde müdahalemiz sürüyor” dedi. İlk etapta acil olan su, yiyecek, içecek ve hijyen malzemelerin bölgeye sevk edilmeye başladığını belirten Başkan Böcek, bu konuda tüm Türkiye'nin yanlarında olduğunu söyledi.