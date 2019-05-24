Başkan Böcek, Yücel'i ağırladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Antalya'daki galibi Muhittin Böcek'i ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek ile uyum içerisinde çalışacaklarından hiç şüphesi olmadığını ifade eden Başkan Yücel, “5 yıl boyunca Muhittin Böcek Başkanımız ile birlikte Alanya'yı daha iyi yapmak, en iyi hizmetleri getirmek için uğraş vereceğiz. Seçimler geride kaldı. Parti rozetlerimizi çıkardık, partili-partisiz ayrımı yapmadan, vatandaş odaklı hizmet vereceğiz ve insanların yüzünü güldürecek adımlar atacağız. Biz de Alanya Belediyesi olarak Sayın Böcek'in Alanya'da görevlendireceği isimlerle uyumlu bir şekilde çalışmaya gayret edeceğiz” dedi.

"Verilen sözler yerine gelecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Alanya'nın Antalya'nın gözbebeği ilçelerinden birisi olduğuna değinerek, Alanya adına seçimden önce verdiği tüm sözleri tutacağını, Alanya menfaatine olacak tüm çalışmalarda destek olacağını belirtti. Böcek, kısa zamanda Alanya'ya bir ziyaret gerçekleştirip birim ve kurum amirleriyle de bir araya geleceğini kaydetti. Böcek, 5 yıllık dönemi hizmet noktasında en verimli şekilde geçirmek adına Alanya Belediyesi ile uyum içerisinde çalışarak, ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini sözlerine ekledi.