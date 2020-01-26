Başkan Böcek'e Yılın Siyaset Ödülü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği işbirliği ile düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Töreni'nde “Yılın Siyaset Ödülü”ne layık görüldü. Ödülünü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın elinden alan Başkan Böcek, “Bu ödülü ömür boyu saklayacağım” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi işbirliği ile bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Töreni Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile birlikte “Yılın Siyaset Ödülü”ne layık görüldü. Başkan Muhittin Böcek ödülünü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın elinden aldı.

Uğur Mumcu'yu Anma Programı için Tepebaşı'nda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Uğur Mumcu'yu bir kez daha minnetle rahmet ve özlemle anıyorum. Böylesi anlamlı bir ödülü bana layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Siyasette ara vermeden 26 yıldır doğup büyüdüğüm topraklara, Antalya'ya hizmet ediyorum. 5 yıl Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptım. Beşinci dönem de Allah bana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini nasip etti. Öncelikle bana bu görevi layık gören Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Ömür boyu saklayacağım"

Antalya'ya güzel hizmetler vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Belediyecilik doğumundan ölüme kadar insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Halkımıza hesap vererek bugünlere geldik. Bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve ilkeleri yolunda, Cumhuriyetimize ezanımıza bayrağımıza sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Bu ödülü ömür boyu saklayacağım” ifadelerini kullandı.

18 dalda ödüllerin verildiği gecede Yılın Sağlık Ödülü'ne layık görülen Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez de ödülünü Başkan Muhittin Böcek'in elinden aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27. Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Töreni'nden önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.