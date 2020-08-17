İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Böcek'in Covid 19 testi pozitif çıktı, hastanede izole altına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yapılan Covid 19 testi pozitif çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yapılan Covid 19 testi pozitif çıktı. Böçek, hastanede tedavi altına alındı.


Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.