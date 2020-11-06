Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamalarının devam ettiği ifade edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

60 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.