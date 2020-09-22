Başkan Böcek'in klinik seyri stabil

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin stabil olduğu açıklandı.

17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir" denildi.