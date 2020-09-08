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Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili Op.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı. Güngör, “Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir” dedi.


Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklamasında, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

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