Başkan Böcek'in tedavisinde sevindiren gelişme

Korona virüs sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü açıklandı.Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in bulunduğu hastaneye geldi. Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Antalya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ve son yapılan PCR testi nefgati çıkan Başkan Böcek için umutlandıran gelişme açıklandı. Astım rahatsızlığı sebebiyle akciğerlerindeki hasarın tedavisi için yoğun bakım ünitesinde bulunan Başkan Böçek'in son çekilen tomogrefisinde akciğerlerinde iyileşme görüldüğü açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada " Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir" denildi.

Diğer yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in bulunduğu hastaneye geldi.