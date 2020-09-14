İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Böcek'in tedavisinde sevindiren gelişme

Korona virüs sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek’in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü açıklandı.

Korona virüs sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü açıklandı.Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in bulunduğu hastaneye geldi. Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Antalya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ve son yapılan PCR testi nefgati çıkan Başkan Böcek için umutlandıran gelişme açıklandı. Astım rahatsızlığı sebebiyle akciğerlerindeki hasarın tedavisi için yoğun bakım ünitesinde bulunan Başkan Böçek'in son çekilen tomogrefisinde akciğerlerinde iyileşme görüldüğü açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada " Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir" denildi.


Diğer yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in bulunduğu hastaneye geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.