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Başkan Böcek'in yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni etti. Böcek, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Yaşadığımız mutluluklar, sevinçler, acılar ve üzüntüler ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Konyaaltı oluşturmak için çalıştık. Şimdide talip olduğum Antalya'mız için birlikte çalışıp, kentimizi hakkettiği noktaya taşıyacağız. İnanıyorum ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Bütün bu güzel duygular ile 2019 yılının size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı, sevgi ve huzur getirmesini diliyorum.

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