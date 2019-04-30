Başkan Böcek'ten 1 Mayıs mesajı

Böcek, “Bundan sonraki süreçte de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız hizmetlerin arkasında emeğinizle, alın terinizle yine sizler olacaksınız” dedi.

Bugüne kadar Antalya için imza atılan her eserin arkasında emekçi insanların olduğunu belirten Böcek, ‘Ben değil biz' anlayışıyla yapılan hizmetlerin karşılığını emekçi vatandaşlar sayesinde aldıklarını söyledi. Böcek, “Bundan sonraki süreçte de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız hizmetlerin arkasında emeğinizle, alın terinizle yine sizler olacaksınız. Şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik ve beraberlik günüdür. Haksızlıkların yaşanmadığı, ezilenin olmadığı, emeğin sömürülmediği hak, hukuk ve adaletin üstünlüğünün yaşandığı güzel günler hepimizin ortak arzusudur. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerim eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve tüm dünyada egemen kılacak yegâne güçtür” dedi.

Emeği ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın olduğu, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla Antalya'yı yöneteceklerine işaret eden Böcek, insana değer vererek, ve emeğe saygı duyarak, tüm çalışma arkadaşlarının yanında olacaklarını kaydetti.

Böcek şöyle devam etti:

“Emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tüm işçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diliyorum. Güzel günlerin yakın olduğu umuduyla başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Hep birlikte Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin ışığında nice güzel günler bizlerin olsun”