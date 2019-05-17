Başkan Böcek'ten 19 Mayıs mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kentimizi geliştirecek projelerimizle; insana dokunan, kültür, sanat ve eğitim odaklı, çevre ve doğa dostu, mutlu ve kaliteli yaşamın hüküm sürdüğü bir Antalya'yı inşa etmek en önemli hedefimizdir"" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Milli Mücadelenin 100. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek, 19 Mayıs'ın, vatanı işgale uğramış, yorgun ve fakir düşmüş ulusumuzun, kendisine sonsuz güven duyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şartlar ne olursa olsun boyunduruk altına girmeyeceğini gösterdiği, geleceğini yeniden inşa etmek üzere aydınlık günlere yelken açtığı gün olduğunu belirtti. dür. Böcek, "19 Mayıs aynı zamanda, Atatürk'ün ve Türk milletinin bağımsızlık aşkının, özgürlük karakterinin bir sembolüdür. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı ile atılmıştır. Bu zorlu savaş sonrası elde ettiğimiz büyük zafer ve bağımsızlığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz gençlerimize emanet edilmiş, onu ilelebet muhafaza ve müdafaa etme vazifesi verilmiştir" ifadelerinde bulundu.

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"Coşku içerisinde kutlayacağız"

Gençlere hitap eden Böcek, Türkiye'nin gençlerle daha da ileriye gideceğini ve gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, "Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' diyerek bu konuda gençlere olan güvenini ortaya koymuştur. Büyük Önderin size olan güvenine ve sizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize, uğruna şehitler verdiğimiz vatanımıza ve bayrağımıza şartlar ve koşullar ne olursa olsun sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkararak, ilelebet yaşatmak, bizden sonraki nesillere en güzel şekilde teslim etmek en büyük görevimizdir. Bu çerçevede kentimizi geliştirecek projelerimizle; insana dokunan, kültür, sanat ve eğitim odaklı, çevre ve doğa dostu, mutlu ve kaliteli yaşamın hüküm sürdüğü bir Antalya'yı inşa etmek en önemli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak tıpkı 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının da coşku içerisinde kutlanacağını ifade ederek, "19 Mayıs Pazar günü, Konyaaltı varyantından Cumhuriyet Meydanı'na fener alayı düzenleyecek ardından da Cumhuriyet Meydanı'nda Şebnem Ferah konseri ile bayramı büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de bu coşkuya ortak olmanızı dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle bu günümüzü borçlu olduğumuz ve bize bu güzel ülkeyi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi

saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum" dedi.