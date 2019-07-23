Başkan Böcek'ten, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

yıl dönümünde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nızı kutluyorum.”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirerek toplumun aydınlanmasına önemli bir katkı sunduğunun altını çizen Böcek, “ Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözleri gazeteciliğin Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir.” dedi.

Türk basınının içinde bulunduğu şartların her geçen gün gazeteciliği zor bir meslek haline getirdiğini aktaran Başkan Böcek, her zorluğa rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan basın emekçilerine teşekkürlerini iletti.

Böcek mesajında şu ifadelere yer verdi: “ İlkeli, etik, hak ve adaletten yana, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla mesleğini icra eden basın çalışanlarımızın şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmesinde ve kalkınmasında pay sahibi olmaya devam edeceğinden de kuşkum yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde fikir ve düşünceleri nedeniyle şehit düşen basın emekçilerini saygıyla anıyor, fikir işçisi tüm basın çalışanlarının, ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm basın emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum.”