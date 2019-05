Başkan Böcek'ten anneler günü mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizlere dürüst, onurlu, ahlaklı ve iyi bir insan olabilmeyi öğreten, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan, büyüdüğümüzde bile bizden ilgisini esirgemeyen annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, yılın her gününde hak ettikleri saygıyı göstermeliyiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 12 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Annelerin dünyanın en güzel ve en değerli sıfatlarını hak ettiğini dile getiren Böcek, "Fedakarlık, sevgi, mutluluk ve sabrın tek tarifi sizsiniz. Biliyoruz ki cennet sizlerin ayaklarının altında. Duygularımızı tarif etmek için kelimelerin yetersiz kaldığı bu özel ve anlamlı günde iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olan siz değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisidir.Bu sebeple annelerimizin değerini her daim bilmeli, gereken ilgi, alaka ve sevgiyi annelerimize göstermeliyiz. Eli öpülesi sevgili annelerimiz. Annelik hiçbir zenginlik ile ölçülemeyecek kadar değerli olan, dünyadaki en yüce duygu ve değerdir. Sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan değerli annelerimiz, benzersiz özverileri, sınırsız sevgileri ile yaşamımızın her evresinde en büyük güç kaynağımızdır. Bizlere dürüst, onurlu, ahlaklı ve iyi bir insan olabilmeyi öğreten, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan, büyüdüğümüzde bile bizden ilgisini esirgemeyen annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, yılın her gününde hak ettikleri saygıyı göstermeliyiz" ifadelerinde bulundu.

Tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Böcek, hayatını kaybeden annelere de Allah'tan rahmet diledi.