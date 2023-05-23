Başkan Böcek'ten başpehlivanlara moral ziyareti

Yeni sezonda Gazipaşa, Muratpaşa ve Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşlerinde çeşitli kategorilerde derece elde eden Büyükşehir Belediyesi güreşçileri, yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, başpehlivanların antrenmanı ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, başpehlivanlara yeni güreş sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi. Bir süre antrenmanı izleyen Başkan Böcek, güreşçiler ile sohbet etti.

Yeni sezonu değerlendirdiler

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yağlı güreşte Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz bünyesinde barındırdığı yaklaşık 250 güreşçiyle geleceğin sporcularını yetiştiriyor. 13 başpehlivanımız yeni sezonda da Türkiye'nin her bölgesinde önemli başarılar elde etmek için mücadele edecek. Sporcularımız ile bir süre sohbet ederek, güreş sezonunu değerlendirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcularımız Kırkpınar'da Antalya'yı başarıyla temsil ediyor. Altın kemerin Antalya'ya gelmesi noktasında tüm başpehlivanlarımız sıkı bir çalışma içerisinde. Yağlı güreşe katkı koyan sporcu ve ailelerine teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.