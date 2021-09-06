Başkan Böcek'ten dereceye giren öğrencilere altın

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Böcek, başarılarıyla göz dolduran okulun öğrenci ve öğretmenlerini kutlayarak, “Aynı azim ve kararlılıkla nice başarılara imza atacağınıza inanıyorum” dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının açılışını Konyaaltı Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrencilerin alkışları eşliğinde okula girdi. Törenin açılışında konuşan Başkan Böcek, bundan 6 yıl önce 340 öğrenci ile kapılarını açan okulun 2 bin 200 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiğini söyledi. Başkan Böcek, “Geleceğin Büyükşehir Belediye Başkanı da, meclis üyeleri de yöneticileri de sizler olacaksınız. Aynı azim ve kararlılıkla bugüne kadarki başarılarınıza devam etmenizi istiyorum. Bir hayırsever olarak aranızda olmaktan hep gurur duydum, duymaya da devam edeceğim” dedi.

“Dereceye girenlere altın taktı”

Başkan Böcek konuşmasının ardından geçen yıl dereceye giren okulun öğrencilerini ödüllendirdi. Başkan Böcek Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Okul Birincisi Melek Çetin'e tam, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Okul üçüncüsü Emirhan Kanlıada'ya çeyrek altın taktı.

“Pandemiye özel ödül”

İlik nakli olan ve kanser tedavisi gördüğü için 4 yıl boyunca hiç okula gelemeyen ancak öğretmenlerinin evine giderek ders verdiği Funda Ekren ise okul ikincisi olarak mezun oldu. Başkan Böcek tedavisi devam ettiği için törene katılamayan Funda'nın altınını ise annesine verdi. Tören de bu yıl bir ilk de gerçekleşti. Başkan Böcek, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına ithafen Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Sıla Simay Tap'ı da altınla ödüllendirdi.

Başkan Böcek, törenin ardından Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Demir ile görüşerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.