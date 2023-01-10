Başkan Böcek'ten gençlere “ “Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Etkinlikte hayat hikayesini anlatan Başkan Muhittin Böcek, gençlere “Hayallerinizden vazgeçmeyin” çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için “ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri” etkinliği düzenledi. Etkinliğin ilki Antalyaspor iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulüp Başkanı Av. Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Güreşçi ve Survivor Şampiyonu İsmail Balaban, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncusu ve Menajeri Jessica Çarmıklı, Türk Kadın Milli Futbolcusu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Didem Karagenç, Türk Kadın Milli Futbolcusu Galatasaray Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Berna Yeniçeri katıldı.

Başkan Böcek hayatını anlattı

Etkinlikte, Konyaaltı ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşta babasını kaybettiğini anlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eğitim hayatını ekonomik zorluklarla geçirdiğini ve meslek lisesine kayıt yaptırdığını söyledi. 1975 yılında aldığı piyango biletinden 10 bin lira kazandığını kaydeden Başkan Böcek, sinema makinesi satın aldığını ve okullarda film oynattığını, sonrasında Antalya-Kemer hattında otobüs şoförlüğü yaptığını dile getirdi. Daha sonra kendisine meclis üyeliği teklif edildiğini anlatan Başkan Böcek, Anavatan Partisi'ne kayıt yaptırdığını ancak son sırada yer aldığı meclis üyeliğini kazanamadığını belirtti.

“Gençler hayallerinizden vazgeçmeyin” diyen Başkan Böcek, şunları söyledi: “Benim doğup büyüdüğüm yere belediye başkanı olmak hayalim vardı. 5 yıllık süreçte iktidar partisinin ilçe başkanıydım. Gazipaşa'dan Kaş'a koştuk. Güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. Sağlıkla ilgili başıma gelmeyen kalmadı. Vefa çok önemlidir. Şu an doğduğum ve büyüdüğüm kente büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet ediyorum. Bütün insanları sevmeye devam edin. Hedefinizden geri durmayın. Olmadı diye üzülmeyin. Hep hedefiniz olmalı. Ailenize, aile büyüklerinize övüneceği şeyler bırakılmalı.”

Şahin:"İlham kaynağım dedem"

Kendisine dedesinin ilham kaynağı olduğunu söyleyen Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, 4 yaşında futbola başladığını kaydetti. Şahin, futbol hikayesini şöyle anlattı: “Abimi idmandan almaya gittiğimizde dedemle paslaşırken futbol hikayem başladı. Beni ilk futbola yazdıran dedem. 2000'de dedem kanserden vefat etti. Dedem, babama 'bu çocuk ne istiyorsa yapılacak. Vasiyetim, futbolcu olacaksa olsun' dedi. 2 ay sonra Dortmund'da futbola başladım. Hayatımdaki çok şeyi 'dedem ne yapardı, ne isterdi' diye düşündüm.” Antalyaspor'da stadın taraftarla dolması hayaline ulaştığını aktaran Şahin, Antalyaspor ile Şampiyonlar Ligi oynamayı hayal ettiğini kaydetti.

Çetin:" Çocukluğum tribünde geçti"

Çocukluğunun Antalyaspor maçlarında tribünde geçtiğini anlatan Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin de Antalyaspor'un sportif ve mali açıdan başarısının istikrarlı olması için çabaladıklarını belirtti. Aziz Çetin, asıl başarının da şehrin sokaklarının kırmızı beyaza boyanması ve çocukların Antalyaspor'u desteklemesiyle gerçekleşeceğini söyledi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve milli futbolcu Berna Yeniçeri, 9 yaşından itibaren lisanslı futbol oynayan Yörük kızı olduğunu ifade ederek, “Kız çocuğu şort giymez, futbol oynamaz' söyleminden dolayı futbolcu olmam akrabalarım tarafından desteklenmedi” dedi. 12 yıldır farklı yaşlarda milli takımda yer aldığını kaydeden Yeniçeri, 82 milli maçta forma giydiğini aktararak, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Erkek lisesinde öğretmenlik yaptığını anlatan Yeniçeri, başarılarıyla gençlere ilham olduğunu belirtti.

Balaban:"Başarmak için çok çalıştık"

Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Balaban da çiftçilikle uğraşan ailesinin 4 çocuğundan biri olduğunu ve ikiziyle güreşe başladıklarını ifade etti. Ailesinin ekonomik durumundan dolayı liseyi okumadan, tarla ve bahçelerde çalışmaya başladıklarını dile getiren Balaban, tanıdıklarının yönlendirmesiyle geç yaşta da olsa spora başladıklarını anlattı. Güreşte ikiz başpehlivanlar olarak tarihe geçme hayali kurduklarını aktaran Balaban, “Sizden güreşçi olmaz dediler. ‘Başaramadılar' dedirtmemek için çok çalıştık” dedi. Balaban, amacının ata sporu yağlı güreşi daha fazla kişiye tanıtmak olduğunu ifade etti.

11 yaşında anne ve babasının desteğiyle futbola başladığını anlatan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve milli futbolcu Didem Karagenç, küçükken tuttuğu Beşiktaş'ta 8 yıldır oynadığını söyledi. İlerleyen yıllarda teknik direktör olmayı hayal ettiğini belirten Yeniçeri, çocuklara ilham olmayı istediğini ifade etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncusu ve Menajeri Jessica Çarmıklı da spora başladığı dönemde ABD'de futbolun kadın sporu olarak algılandığını ve kadın futbolcuların meşhur olduğunu anlattı. Çarmıklı, Türkiye'de geldiğinde futbola bakışın farklı olduğunu anladığını ifade ederek, başarı için fiziksel ve mental anlamda sporcuların güçlü olması gerektiğini anlattı.