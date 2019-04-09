Başkan Böcek'ten ilk ziyaret Vali Karaloğlu'na

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na gerçekleştirdi.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 8 Nisan Pazartesi günü mazbatasını alan Muhittin Böcek, ilk ziyaretini Vali Münir Karaloğlu'na gerçekleştirdi.

Vali Münir Karaloğlu, Başkan Böcek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Belediye ve paydaş kurumlarla Antalya'da başarılı hizmetlere imza atacağız. Antalya'da yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açıldı. Birlik beraberlik içerisinde, Antalya'mızı tüm dünyaya tanıtmaya ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevinin Muhittin Böcek'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, yeni dönemde Antalya için durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.