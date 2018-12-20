Başkan Böcek'ten ilk ziyaretler

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildikten sonra Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk olarak Uncalı Kent Mezarlığı'nda mezarı bulunan annesi Ayşe Ana Karakuş Böcek'i, daha sonra Geyikbayırı Çağlarca Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan babası Mustafa Böcek'in kabrini ziyaret etti. Başkan Böcek'in kabristanlık ziyaretine oğlu Gökhan Böcek ve ağabeyi Şadi Böcek'te eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek, anne ve babasının mezarlarına çiçek bırakıp dua etti. Başkan Böcek, bir sonraki ziyaret durağı ise İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı oldu. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, uzun vadede Antalya'nın yaşanılabilir bir kent olması için destek olmaya hazır olduklarını belirterek, “Sizin belediye başkanlığınızı herkes biliyor. İYİ Parti teşkilatı olarak sahada olacağız. Antalya'nın güzel bir şehir olması için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Muhittin Böcek, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Böcek'e seçim sürecinde başarılar dileyen Vali Münir Karaloğlu, “Demokratik bir yarış olacak. Vatandaş 5 yıl süreyle belediye başkanını seçecek. Hayırlı olsun. Sorunsuz bir seçim süreci olmasın temenni ediyoruz” dedi.