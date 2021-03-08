Başkan Böcek'ten, kadın meclis üyelerine orkide

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri 127 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Deniz Filiz başkanlık yaptı.

Toplantıdan önce kadın meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gönderdiği beyaz orkideler hediye edildi.

Gündem dışı konuşmalarda partilerin grup sözcüleri Bitlis'de helikopter kazasında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınayan grup sözcüleri tüm kadınların gününü kutladı.

Meclis Başkan Vekili Deniz Filiz de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, “Evde, işte, bilimde, sanatta, akademide tarla ve siyasette çalışan, üreten, mücadele eden yetiştiren, geliştiren, emek veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadını önce insan olarak gören, kıymet veren destek veren yalnız bırakmayan, hak ettiği saygıyı gösteren bütün babalara, eşlere, oğullara teşekkür ediyorum. Muhittin Böcek Başkanımızın meclis üyesi kadınlarımıza gönderdiği çiçeklere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.