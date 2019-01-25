Başkan Böcek'ten kar şenliğine davet

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları 27 Ocak Pazar günü bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek Saklıkent Kar Şenliklerine davet etti.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Saklıkent Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 27 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Saklıkent Kar Şenlikleri, kayak ve snowboard yarışları ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Belediyesi Güreş takımı sporcuları er meydanını, kar meydanına taşıyarak kar üstünde güreş tutacak. Saat 13.00'te bin 900 metre yükseklikte rock grubu ‘Zakkum' konseri gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirecekleri Saklıkent Kar Şenliklerine tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Muhittin Böcek, “Antalya'mızın kış turizmine katkı sağlaması amacıyla 3 yıl önce başlattığımız Saklıkent Kar Şenlikleri bu yıl da dolu dolu geçecek. Lisanslı sporcularımız ilk olarak kayak ve snowboard yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele edecek. Şenliklerimizde belediyemizin güreşleri kar üstünde güreş tutacak. Birbirinden renkli görüntülerin olacağı şenliklerimizde sevilen rock grubu Zakkum sahne alacak” dedi.

Başkan Böcek, “Kar Şenliklerimize ilgi her geçen yıl artıyor. Saklıkent'i ön plana çıkartarak, turizme ve esnafımıza katkı sağlamak istiyoruz. Saklıkent'in bir özelliği Antalya'da denize girilirken, 35 dakika sonra kar keyfi yaşayabiliyorsunuz. Sömestri tatiline denk gelen 3. Saklıkent Kar Şenliklerimiz, öğrencilerimize bir nevi karne hediyesi olacak. Tüm halkımızı bu renkli etkinliğimize bekliyorum” diye konuştu.