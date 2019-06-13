İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Böcek'ten karne hediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek’in karne hediyesi olarak 15 Haziran Cumartesi günü çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek'in karne hediyesi olarak 15 Haziran Cumartesi günü çocuklara ücretsiz hizmet verecek.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten öğrencilere karne sürprizi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, karne hediyesi olarak 15 Haziran Cumartesi günü çocuklara kapılarını ücretsiz açacak. 2-15 yaş arası çocuklar, 10.00- 20.00 saatleri arasında Zıp Zıp Park'tan ücretsiz faydalanabilecek. Öğrenciler, karne stresini ve zorlu bir eğitim yılının yorgunluğunu, birbirinden eğlenceli oyun parkurlarında atacak.



Çocuklar Zıp Zıp Park'a koşacak


ANET A.Ş tarafından işletilen kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park'ın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor. Çocuklar oyun parkında doyasıya eğlenirken aileleri de alan içindeki kafeteryada vakit geçirebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.