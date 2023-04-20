Başkan Böcek'ten kitapsever gençlere hediye

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Genç Antalya Gönüllülerinin de katılımıyla ‘Kitap Okuma Haftası' etkinliği düzenledi. Başkan Muhittin Böcek tarafından da kitapsever gençlere 1 yıl ücretsiz Antalyaspor Dijital Kütüphane üyeliği hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde ‘Kitap Okuma Haftası' etkinliği düzenlendi. Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinliğe Genç Antalya Gönüllüleri, Deprem Yardım Gönüllüleri ve kitapseverler katıldı. Büyük küçük kitapseverler, birlikte kitap okumanın keyfini çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından hem Antalyaspor'a destek hem de etkinliğe katılan kitapseverlere armağan olması için 1 yıllık ücretsiz Antalyaspor Dijital Kütüphane üyeliği hediye edildi. Yetişkin ve çocuk üyeler 1 yıl boyunca AS Dijital Kütüphane uygulamasından ücretsiz olarak doya doya kitap okuyabilecek.

Kitaplara bir tıkla erişebileceğiz

Kitap okuma etkinliğine katılan Genç Antalya Gönüllüsü ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sezer Göktaş, “Kitap insanların hayatındaki yol arkadaşıdır. Çoğu şeyi onlardan öğrenir ve onlarla paylaşırız. Kitap fiyatlarının çok pahalı bir dönemde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ücretsiz dijital kütüphane hediyesi bizler için çok değerli. Bir tık uzaklıkta istediğimiz kitaplara erişebileceğiz. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Lise öğrencisi Ceyda Yavuz da, “Bugün toplanarak kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Arkadaşlarımla birlikte kitap okumak zaman geçirmek çok keyifli oldu. Ücretsiz dijital kütüphane hediyesi de aldık. İstediğim kitapları bir yıl boyunca ücretsiz olarak okuyabileceğim. Muhittin Böcek Başkana çok teşekkür ederim” diye konuştu.