Başkan Böcek'ten köy okullarına destek

Konyaaltı sınırları içinde yer alan okulları ziyaret ederek, okul yönetimin taleplerine olumlu dönmüş yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çevre ilçelerde köy okullarını da ziyaret ederek, destek oluyor. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 884 üstün zekalı öğrenciye okul sonrası yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Arif Aydeniz ve öğretmenler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Böcek, sınıfları gezerek yetenekli öğrencilerin farklı alanlarda ki çalışmalarını izledi.

Muhittin Böcek, küçük yaşta piyanoya ilgi duyan ve bu alanda büyük yeteneği olduğu tespit edilen Elif Beste Aydın'ı sınıfında ziyaret etti. Kendisinin fırsat buldukça müzikle ilgilendiğini söyleyen Muhittin Böcek, çaldığı bağlama ile de bu alanda ki yeteneğini ortaya koydu. Başkan Muhittin Böcek, Bilim ve Sanat Merkezi ardından Korkuteli'nde Kızılcadağ İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Manay Mahalle Muhtarı Şaban Kaya, Osmankalfalar Mahalle Muhtarı Ali Ünal ve Kızılcadağ Mahalle Muhtarı Ramazan Önder ile birlikte Okul Müdürü Hasan Ali Dinç'i ve öğretmenleri ziyaret eden Muhittin Böcek, zaman zaman köy okullarını ziyaret ettiğini ve bu ziyareti sırasında kendisine iletilen talepleri ellerinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Böcek, Kızılcadağ İlk ve Ortaokulu içinde çevre düzenlemesi ve fen bilgisi laboratuvarı için üç tane mikroskop temini konusunda yardımcı olacaklarını bildirdi.

Korkuteli'nde Kızılcadağ İlk ve Ortaokulu Müdürü Hasan Ali Dinç'te kendilerine destek sözü veren Başkan Böcek'e teşekkür etti.