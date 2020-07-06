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Başkan Böcek'ten otogar esnafına kira müjdesi

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki esnafla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan otogar esnafından Nisan ve Mayıs ayı kiralarının alınmayacağını söyledi.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki esnafla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan otogar esnafından Nisan ve Mayıs ayı kiralarının alınmayacağını söyledi. Başkan Böcek, konuyla ilgili teklifi Cuma günü gerçekleştirilecek Büyükşehir Meclisi'ne sunacaklarını kaydetti.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek, otogar esnafıyla buluştu. Esnafla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Böcek, sorun, talep ve önerileri dinledi. Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir'in de hazır bulunduğu toplantıda, esnafın sorunları masaya yatırıldı. Başkan Böcek toplantıda otogar esnafına kira müjdesi verdi.



Meclise sunulacak


Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çeken Başkan Muhittin Böcek, “Zorlukları birlik beraberlik içinde birlikte aşacağız. Salgın kamu, özel sektör, işadamı, esnaf tanımadı. Herkes mağduriyet yaşadı. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü. Uzun süre ulaşımda görev yapmış bir arkadaşınız olarak esnafın derdinden biz anlarız. Tedbirler çerçevesinde 28 Mart-1 Haziran arasında faaliyetleri durdurulan otogar esnafımızın bu dönemdeki kiralarının alınmaması yönünde talepleri vardı. Biz de Antalya merkezi ve ilçelerde otogar esnafımızdan Nisan ve Mayıs kiraları almama kararı aldık. Bu yöndeki yönündeki teklifimizi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak Büyükşehir Meclisi'mize sunacağız” diye konuştu.

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