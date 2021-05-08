Başkan Böcek'ten, sağlık çalışanlarına Anneler Günü çiçeği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık çalışanlarına saksı çiçeği ve kolonya hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle yoğun mesai harcayan ve ailelerinden, çocuklarından ayrı kalan fedakar sağlık personelini Anneler Günü öncesinde unutmadı. Kahraman sağlık çalışanı annelere çiçek sürprizi yapıldı. Büyükşehir ekipleri, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına saksı çiçekleri hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Çiçekler, salgın nedeniyle zor günler geçiren yerel çiçek üreticilerine destek olmak amacıyla SS. Akdeniz Süs Bitkileri Kooperatifi'nden alındı. Sağlık çalışanı annelere saksı çiçeği yanında kolonya da hediye edildi. Çiçeklerini alan sağlık çalışanları bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.