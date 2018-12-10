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Başkan Çalık, fırtınadan zarar gören bölgeyi inceledi

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, fırtınanın zarar verdiği bölgede incelemelerde bulundu.


Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçların ve reklam panolarının yıkıldığı Belek Mahallesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çalık, "Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı da ekiplerimiz gece ve gündüz teyakkuz halinde. Fırtınada en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah daha büyük afetler göstermesin" dedi.

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