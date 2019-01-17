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Başkan Çalışkan'dan güreşçilere destek

Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, genç güreşçilere bere ve kaşkol hediye etti.

Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan'ı ziyaret etti.


Ardından, kapalı spor salonunda genç güreşçilerle bir araya gelen Başkan Çalışkan, sporcuların her birine bere ve kaşkol hediye etti, tatlı ikramında bulundu. Güreşçilere malzeme desteği vereceklerini belirten Çalışkan, Kaş'ı katıldıkları müsabakalarda en iyi şekilde temsil eden sporculardan başarı sözü aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdoğan ve sporcular da destekleri dolayısıyla Başkan Çalışkan'a teşekkür etti.

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