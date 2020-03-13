İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çandır: "Fiyat atışları için disiplin mekanizmasını çalıştıracağız"

ATB Başkanı Ali Çandır, "Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim" dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır, "Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim" dedi.


Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Korona virüse karşı alınacaklar önlemlerle ilgili piyasada yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Başkan Çandır, fahiş fiyatlı mal satışıyla ilgili uyarıda bulundu. Durumdan yararlanmak isteyenlerin haksız fiyat artışı yaptığı yönünde haberler çıktığını belirten Çandır, “Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim” dedi.


Çandır, haksızlık yapan firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini vurgularken, “Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.