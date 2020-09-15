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Başkan Çavdar, üyelerinin sıkıntılarını paylaştı

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı görevine yeni atanan İlhan Karayılan’ı makamında ziyaret etti.

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı görevine yeni atanan İlhan Karayılan'ı makamında ziyaret etti.


Karayılan'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Çavdar, başarı dileklerini iletti. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik konuların konuşulduğu ziyarette, ayrıca Antalya'da faaliyet gösteren muhasebesi ve mali müşavirlerin sorunları da Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'a iletildi.

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