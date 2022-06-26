İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Çavuşoğlu geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası etkinliği düzenledi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Söbüçimen Yaylası’nda geleneksel sezon başı yayla etkinliği düzenledi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Söbüçimen Yaylası'nda geleneksel sezon başı yayla etkinliği düzenledi.


Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası'nda sezon başı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Alanya ve Gazipaşa protokolü, yönetim kurulu ve sanatçı Sümer Ezgü katıldı. Renkli ve eğlenceli geçen etkinlik, akşam saatlerinde sona erdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.