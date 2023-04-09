Başkan Çavuşoğlu: “UR-GE Projeleri ile yeni pazarlara açılın”

Firmalarımızı projelerimize katılmaya ve desteklerden yararlanarak, ihracatçı olmaya ve pazarlarını çeşitlendirmeye davet ediyorum” dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB); Antalya, Burdur ve Isparta firmalarının dünyaya açılmasını sağlamak, firmaları ihracatçı yapmak, ihracatçı firmaların da pazar çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. BAİB, bu çerçevede Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 3 yeni Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesine başlıyor. Yaş meyve sebze, doğaltaş ve gıda sektörlerini içeresine alan projeler 3'er yıl sürecek.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu; firmaları UR-GE Projelerine katılmaya davet ederek, “Proje çerçevesinde öncelikle firmaların ve sektörde yürütülebilecek çalışmalar ve yol haritasının belirlenmesi için ihtiyaç analizi yapılacak. Ardından firmalarımıza eğitimler düzenleyerek firmalarımızı pazar araştırmasına hazırlayacağız. Daha sonra ihtiyaç analizinde yer alan ve belirledikleri ülkelere heyet halinde firmalarımızı götüreceğiz. BAİB olarak hedef ülkelerde ithalatçı firmalara ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ardından düzenleyeceğimiz iş görüşmeleri ile üyelerimizi yabancı ithalatçılarla aynı masada buluşturacağız” diye konuştu.

UR-GE Projesi ve Yurtdışı Sektörel Ticaret Heyetleri programlarının firmalarımızın ihracat bağlantısı kurma açısından oldukça önemli olduğunu açıklayan Başkan Çavuşoğlu, “Firmalarımız bu faaliyetlerde yabancı alıcılarla iş anlaşmaları yapıyor. İş görüşmelerinde kurduğu bağlantılar ile ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'mız firmalarımıza destekler sağlıyor. Bakanlığımızın yüzde 75 oranındaki desteği ile yurt dışı heyetleri firmalarımıza oldukça cazip hale geliyor. Firmalarımızı projelerimize katılmaya ve desteklerden yararlanarak, ihracatçı olmaya ve pazarlarını çeşitlendirmeye davet ediyorum” dedi.