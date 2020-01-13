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Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların artan maliyetlerinin yanında stopaj vergisinin de ağır bir külfet oluşturduğunu belirterek stopaj oranlarının düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.


Esnafın üzerinden stopaj yükünün kaldırılmasının oldukça önemli olduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İş yerleri kiralarında, kira gelirinden doğan stopaj vergisi esnafımızın değil iş yeri sahibinin ödemesi gereken bir vergi. Yeni yılda esnafımızın üzerinde haksız yere yük olan ve ağır bir külfet oluşturan kiranın yüzde 20'sinin yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20'nin de üzerine çıkan bu stopaj oranı yüzde 5'e düşürülmeli ya da stopajı esnafımız değil, asıl ödemekle yükümlü olan iş yeri sahibi ödemeli” dedi.



“Oranlar düşürülmeli ya da tamamen kaldırılmalı”


Dere, stopaj vergisinin esnaf üzerinde ağır bir külfet oluşturduğunu aktararak, “Kira gelirlerinden doğan vergiyi yani stopajı, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekiyor. Fakat dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkarımız kar da etse zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 20'nin de üzerine çıkan oranla bu verginin yükü dükkan açmak isteyen ya da kiralık dükkanda iş yapan esnafımızın üzerine kalıyor. Zaten maliyetleri artan esnafımız için çok büyük haksızlık ortamı oluşuyor. Bu nedenle, artık yeni yılda esnafımız bu yükten kurtarılmalı. Esnafımızın sırtında bir kambur olan stopaj vergisi asıl ödemesi gereken dükkan sahibinden alınmalı" ifadelerinde bulundu.

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