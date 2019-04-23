Başkan Esen, çocukların bayram coşkusunu paylaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katıldı.

Esen, daha sonra Doyran, Çamlıbel ve Dağ Mahallelerinin ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan kutlamasını izledi. Doyran Pazar Yeri'nde gerçekleşen etkinlikte Doyran Ayten Şevket Gülveren İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sundu. Öğrenciler şiirler ve çeşitli gösterilerle bayram coşkusunu yaşadı. Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'de çocukları tebrik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Başkan Esen, “Öğrencilerimizin hazırladıkları gösteriler beni çok mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu ve heyecanını gözlerine yansıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. En büyük servetimiz kendileri küçük ama kalpleri kocaman olan çocuklardır. Dünyayı çocuklar güzelleştirecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. yıldönümü kutlu olsun” dedi.