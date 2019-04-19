Başkan Esen, esnaf temsilcilerini ağırladı

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, Antalya'nın ilçelerindeki ve merkezde bulunan oda başkanlarını ağırladı.

Mazbatasını alarak göreve başlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. Başkan Semin Esen'i Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve yönetimi, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ve yönetimi ile AESOB Başkan Adlıhan Dere ve Antalya ilçelerindeki ve merkez de bulunan oda başkanları ziyaret etti. AESOB Başkanı Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i yeni görevinden dolayı kutlayarak, tebrik etti.

Esnaf temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı tek tek teşekkür eden Başkan Semih Esen, “Artık seçimler geride kaldı. Konyaaltı'nda güzel bir kampanya dönemi geçirdik ve halkımızın büyük bir desteği ile kazandık. Siyaset 1 Nisan itibarı ile geride kaldı. Şimdi halkımıza hizmet etme zamanıdır. Seçimlerde vatandaşımız kime oy verirse versin, biz onlara eşit hizmet götüreceğiz. Kimseyi ayırmadan herkese hizmet yapacağız. Esnafımızın her zaman yanındayız. Oda başkanlarımız ile sık sık bir araya gelerek, sizleri dinleyeceğiz. Ortak proje üreterek, birlikte çalışmalar yapacağız. Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.