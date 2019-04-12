Başkan Esen, Kaymakam Köten ile barınağı inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ile birlikte Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e iade-i ziyaratte bulundu. Başkan Esen'in Konyaaltı'nda birçok başarılı işe imza atacağına inandığını söyleyen köten "Bende bu anlam üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Bir kez daha Konyaaltı'na ve Antalya'mıza hayırlı olsun.” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşın kendisini Konyaaltı'nda çok yüksek bir oy oranıyla göreve getirdiğini hatırlatan Esen ise " Bu da bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Konyaaltı'nda her kesimden insanımıza kucak açacağız. Onların sorunlarıyla dertlenip, birlikte çözümler arayacağız. Kaymakam Bey'in de bu anlamda destek sözü de bizler için çok kıymetli. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Kaymakam Kamil Köten, Başkan Semih Esen ile birlikte Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Hayvan barınağı hakkında bilgi veren Semih Esen, yılda ortalama bin 500'ü öğrenci toplam 5 bin kişinin ziyaret ettiği barınakta, 800'e yakın da sahiplenme gerçekleştirildiğini bildirdi. Barınağı gezen Kamil Köten, tesisten oldukça etkilendiğini belirterek, Türkiye'ye örnek bir barınağın Konyaaltı'nda hizmet veriyor olmasından da ayrıca gurur duyduğunu söyledi.