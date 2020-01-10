Başkan Esen: ”Kışın yükünü hafifletiyoruz”

Konyaaltı Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün park-bahçe ve sera atıklarından elde ettiği briket yakıtı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Doğa Dostu Yakıt Briket Projesiyle ‘Uluslararası İdealkent' ödülü almaya hak kazanan Konyaaltı Belediyesi, bu projeyle bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunuyor. Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda başlattığı projeyle bölgede park-bahçe ve sera atıklarından elde edilen briket yakıt, İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Karatepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer'in belirlediği ihtiyaç sahibi 97 isme, toplam 500 çuval briket yakıt dağıtıldı. Evde tek başına yaşadığını, yaşlı ve hasta olduğu için de ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini dile getiren Karatepe Mahallesi sakini Nimet Gök, çoğu zaman ekmek alacak para dahi bulamadığını söyledi. Kış aylarının ekonomik sıkıntılar içinde çok daha güç geçtiğini dile getiren Nimet Gök, Konyaaltı Belediyesinin verdiği briket yakacak ile bu kışı ısınarak geçirebileceğini kaydetti. Meral Çiftçi ise bu yakıtın bölgede ihtiyaç sahibi kimselere veriliyor olmasını son derece önemli bulduğunu kaydetti. Belediye ekiplerinin kendisine çuval çuval briket yakıt getirdiğini ifade eden Meral Çiftçi, bu desteğin kışın yükünü büyük ölçüde hafifleteceğini söyledi.

Karatepe Mahallesinde 90 yaşında olan İsmail Gök de, yapılan yardımdan son derece memnun olduğunu bildirdi. Hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını, ekonomik anlamda da sıkıntılar çektiğini dile getiren Gök, “Eğer birde yaşlıysan bu hususlar çok daha büyük sorun oluşturabiliyor” dedi. Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı briket yakıt yardımıyla bu kışı rahat geçirebileceğini ifade eden Gök, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

Karatepe'ye 500 çuval yakacak

Karatepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer, mahallede çok sayıda ihtiyaç sahibi kişi olduğunu, bu isimlerin büyük güçlükle yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Yaptıkları çalışmalar neticesinde ihtiyaç sahibi 97 isim belirlediklerini ve bu isimlerin ekmek dahi almakta güçlük çektiğini belirten Gezer, Konyaaltı Belediyesinin yardımlarının bu anlamda büyük önem taşıdığını kaydetti. Gezer, bu yardımların devam etmesini istedi.

"Yardımlar devam edecek"

“Projelerimizle halka dokunuyoruz” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uluslararası İdealkent' ödülü alan Doğa Dostu Yakıt Briket Projesiyle de halka dokunabildiklerini söyledi. Bu projeyle bitkisel atıklardan briket yakıt ürettiklerini dile getiren Esen, ilk etapta seralarda kullanılan yakıtın tamamen doğal, çevre dostu olduğuna dikkat çekti. Bu projeyle kömür ya da benzeri yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin de önüne geçmiş olduklarını dile getiren Esen, seraların dışında ihtiyaç sahibi vatandaşlara da briket yakıt dağıtımına başladıklarını söyledi. Bu anlamda Karatepe Mahallesinde ilk etapta 500 çuval briket yardımı yaptıklarını ifade eden Esen, yardım yapılan ihtiyaç sahibi kişilerin bu kışı evlerinde ısınarak geçirecek olmalarının da kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti. Esen, bu yardımların ilerleyen günlerde devam edeceğini bildirdi.