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Başkan Esen, konsoloslarla bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir araya gelerek, projelerini paylaştı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'da görev alan başkonsolos, konsolos ve fahri konsoloslardan oluşan Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Antalya'daki diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Semih Esen, bu gibi toplantıların yapacakları çalışmalar ve kendilerini anlatma adına önemli olduğunu söyledi.


Başkan Esen, “Siyasetçi veya belediye başkanları her kadar siyaset yapsa da yapacakları çalışmalar toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Konyaaltı'mız dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. Belediye olarak yerleşik ve turist olarak gelen her misafirimizi düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Yerleşik yaşayan vatandaşlarımız için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenliyoruz. Belediye kurslarımızda yabancı konuklarımıza yönelik eğitimler veriyoruz. Turizmin gelişmesi, ülkemize ve şehrimize daha fazla turist gelmesi noktasında gerekli tanıtım faaliyetleri olsun, belediye olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

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