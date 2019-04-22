Başkan Esen, kreş öğrencilerinin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları özel gösteriyle kutladı. Çocukların gösterisini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve aileler de izledi. Başkan Semih Esen, kreş öğrencileriyle sohbet ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, çocuklar şiir ve şarkılarla 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya da örneği olmayan bir bayram olduğunu söyledi. Başkan Semih Esen, “Bütün faaliyetlerin ana ekseni çocuklardır. Bir ülke anne ve çocuklar sayesinde kurtulacaktır. Ülke olarak ekonomik ve sosyal yönden ciddi bir seferberlik yapmamız gereken bir noktadayız. Çağın getirdiği teknolojik, sanatsal, kültürel ve sosyal gelişmeyi yakalamak için elimizden geleni yapmalıyız. Sağlıklı ve mutlu çocuklar toplumda yetişirlerse, bizim yaptığımızın çok daha fazlasını yapacaklar. Yüzü çağdaşlığa dönük, medeniyete dönük, vicdanlı ve sorumluluk sahibi çocuklar yetiştireceğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler, kreşler, başka eğitim ve sosyal faaliyetleriyle üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun” dedi.