Başkan Esen, mahalle sakinlerinin dertlerini dinledi

Antalya Öğretmenevleri Mahalle Buluşması'nda bölge sakinleri ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşlardan gelen talepleri bekletmeden çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Konyaaltı Belediyesi'nin üç yıldır gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları Öğretmenevleri Mahalle Buluşması ile devam etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Sarı ile vatandaşların taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kısa bir konuşmadan sonra sözü mahalle sakinlerine verdi. Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyerek not alan Esen, bazı talepleri toplantıda hazır bulunan ilgili birim müdürlerine ileterek konuların hemen çözülmesini istedi. Göreve geldikleri ilk yıldan itibaren ilçe sakinlerinin taleplerini bire bir dinlemek için Mahalle Buluşmaları'nı başlattıklarını ifade eden Esen, “Bu toplantıları yapmaktaki amacımız, sizlerden gelen talepleri anında değerlendirip, hemen çözümünü ve ne kadar sürede çözüleceğini hepinizin huzurunda sizlerle paylaşmak” dedi.

‘'Siz söyleyin, biz not alıp çözelim''

Bu toplantıları konuşmak için değil, halkı dinleyip isteklerini yerine getirmek için düzenlediklerini ifade eden Esen, “Siz söyleyin, taleplerinizi belirtin, biz de not alıp çözüm arayalım” dedi. Herkesin söz almasını istediğini söyleyen Esen, söz isteyip de konuşamadan hiç kimsenin alandan ayrılmasını istemediklerini kaydetti. Bir vatandaşın yaşam alanlarına çok yakın bir yerde hayvancılık yapılmasıyla ilgili şikayetini değerlendiren Başkan Esen, ilgili birim müdürüne konuyla hemen ilgilenmesini, sonucun fotoğraflı olarak kendisine ve vatandaşa bildirilmesini istedi. Bir mahalle sakininin ise çöp konteynerlerinin etrafında bulunan çöplerle ilgili talebini yanıtlayan Esen, “Konyaaltı'nda hiçbir çöp, konteynerde 8 saatten uzun kalmıyor. 8 saatte bir çöpler alınıyor. Gece saatlerindeki turda da konteyner yıkama aracı konteynerleri yıkıyor. Ben cep telefonumdan çöp kamyonlarının turlarını takip ediyorum'' dedi. Öğretmenevleri Mahallesi'nde yer alan HayatPark ile ilgili memnuniyetini ifade eden bir vatandaş da Başkan Esen'e teşekkür etti.

Yeni projelerin temelleri atılıyor

Toplantı boyunca vatandaşlardan gelen taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulması için talimat veren Esen, kısa süre içerisinde temelini atarak hayata geçirecekleri projelerden de söz etti. Vatandaşların belediyeden kreş talebi, liselere ve üniversitelere hazırlık desteğinin had safhada olduğunu ifade eden Başkan Esen, “Bir kreşin ailelere yaklaşık 5 bin lira maliyeti var. Bir hanımefendinin herhangi bir işte çalıştığı zaman 5 bin lirayı kreşe vermesi halinde, kendisine kalacak para çok azdır diye düşünüyorum. Bu dönem iki yeni kreş açtık, kreş açmaya devam edeceğiz'' dedi. Konyaaltı'nda şu an okul öncesi çağında 6 bin çocuğun olduğunu, Konyaaltı Belediyesi'nin de kreş kapasitesinin 500 öğrenciye yükseldiğini söyleyen Esen, kapasiteyi 2 bine çıkarana kadar kreş açmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Güveninizi boşa çıkarmayacağız”

Çok yakında bir etüt merkezi ve kız öğrenci yurdu projesinin de temelini atacaklarını dile getiren Esen, Uncalı ve Mollayusuf mahallelerinde yer alacak bu iki projeyi kısa sürede ayağa kaldıracaklarını aktardı. Belediye Başkanlığı görevinin birinci dönemi bitmeden yurt ve etüt merkezinin yanında bir de yüzme havuzu projesini hayata geçirmek istediklerini belirten Esen, ‘'İnşallah en kısa zamanda yüzme havuzunu da vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız'' dedi. Bunların yanında, günlük belediye hizmetlerini de en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Esen, “Bazen geceleri çıkıp parkları dolaşıyorum. Yanmayan ışık, toplanmamış çöp var mı diye bakıyorum. Sadece ben değil, bütün ekiplerimiz sahada. Sizlerden aldığımız oyu, bize gösterdiğiniz yüksek güveni boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız'' dedi. Esen, bu görevlerin gelip geçici olduğunu, görev süresi bittiğinde sokakta karşılaştıkları vatandaşın hoş sohbetini, sıcak bir merhabasını kazanmaya çalıştıklarını vurguladı.