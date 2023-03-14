Başkan Esen muhtarları dinledi

Çalışmalarını, mahallelerdeki eksiklere ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına ona göre planladıklarını belirten Esen, bunu yaparken muhtarların kendilerine ilettiği talep ve önerilerin önemli olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda sağanak yağış nedeniyle tahrip olan yol, köprü ve dere yataklarında sürdürdükleri çalışmaları da ele aldıklarını dile getiren Başkan Esen, “Muhtarlarımızı sadece dinlemiyoruz. Onların ilettiği talepleri ivedilikle yerine getiriyoruz. Çünkü bu talepler, halkımızdan gelen taleplerdir. İlçemizde devam eden çalışmalar hakkında muhtarlarımızı da bilgilendirdik” şeklinde konuştu.

Ortak noktamı halk

Muhtarlar ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Esen, yerel yönetimlerin ortak noktasının halk olduğunu belirtti. Halkın gerçek sorunlarına çözüm bulmada muhtarların önemine değinen Esen, “Muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Bazen ben onları ziyaret ediyorum. Tek başıma, ‘muhtarım ben geliyorum' diye arıyorum. Çayını içip mahalle ile ilgili konuşuyoruz. Burada hepimizin ortak amacı halka en iyi şekilde hizmet vermektir. Bunu yaparken de halktan gelen talere öncelik vererek planlamaya alıyoruz. Ayrıca yurttaşlarımız, yaptığımız çalışmaların sonuçlanıp sonuçlanmadığını muhtarlardan öğrenmiş oluyor. Halkımıza ulaşmak için bütün iletişim kanallarını kullanıyoruz” diye konuştu.