Başkan Esen: "Muhtarlarımızla birlikte çalışacağız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Mahallelerimizde dilek ve şikayetleri dinleyen, onları bize ileten muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizler arasında köprü oluşturmakta. Bütün mahallelerimizi dolaşacağız. Aciliyetli işleri ise vakit kaybetmeden hemen gerçekleştireceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevlerine başlayan Konyaaltı İlçesi mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve gelen Konyaaltı İlçesi mahalle muhtarları, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret etti. Muhtarlarla tek tek ilgilenen, onların hal ve hatırını soran Başkan Semih Esen, yeni dönemin Konyaaltı'na ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

"Karşılıklı uyum içinde çalışacağımız yeni bir döneme giriyoruz" diyen Esen, "Mahallelerimizde dilek ve şikayetleri dinleyen, onları bize ileten muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizler arasında köprü oluşturmakta. Bütün mahallelerimizi dolaşacağız. Mahalle toplantıları düzenleyeceğiz. Hem sizleri hem de vatandaşlarımızı birebir dinleyeceğiz. Projelerimizi istişare ederek birlikte hayata geçireceğiz. Aciliyetli işleri ise vakit kaybetmeden hemen gerçekleştireceğiz. Diğer işlerimizi de belli bir plan program dahilinde, belli bir tarih aralığında gerçekleştireceğiz. İnşallah 5 yıl içerisinde hiçbir mahallemizde Belediyemizin hizmetleri ile ilgili eksiğimiz kalmayacak. Bizler bunun için birlikte çalışacağız" diye belirtti.

Konyaaltı'nın daha iyi hizmet alması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ise bu anlamda kendilerine destek olacağını dile getiren Başkan Esen'e teşekkür etti. Faruk Kıldıran ve beraberindeki heyet Başkan Esen'le birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.