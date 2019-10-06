Başkan Esen, muhtarlarla bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla 2'inci Muhtar Buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Esen, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ilk toplantıda muhtarların taleplerini aldıklarını belirterek, “Bir önceki toplantıda muhtarlarımızı sıkıntılarını dile getirdi. Birçok sorunu çözmeye çalıştık. Önemli bir yol kat ettik. Şimdi ki toplantımızda yapılan ve yapılamayan sorunları ele alacağız. Bu toplantıları belirli aralıklarla gerçekleştireceğiz. Muhtar buluşmalarımız ilerleyen süreçte daha verimli hale gelecek” dedi.

Muhtarları dinledi

Daha sonra ise muhtarlar tek tek sorunlarını anlattı. Konyaaltı Muhtarlar Derneği Faruk Kıldıran, muhtarlar ile bu toplantıların düzenlemesinden dolayı Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Kıldıran, muhtarların birim müdürleriyle birçok sorunu çözdüğünü belirterek, muhtarlar ile belediyenin güzel bir diyalog halinde çalıştığını söyledi.

"Eşit hizmet sağlayacağız”

Esen, muhtarların taleplerini not alarak, ilgili birim müdürlerinden sorunların çözümüne ilişkin bilgi istedi. Esen, “Muhtarlarımız ile belediyemiz arasında güzel bir birliktelik var. Bu iletişimin güçlü olmasıyla birlikte sorunlar daha da hızlı çözülüyor. Bu toplantılarımızla ilerleyen süreçlerinde birçok sorun çözülmüş, sohbet havasında geçen bir toplantı olacak. Konyaaltı Belediyesi olarak çözüm odaklı ve bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlayacağız” diye konuştu.