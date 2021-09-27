Başkan Esen: “Müzik camiası, salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi”

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu ile HayatPark'ta bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren müzik camiasını yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar ile müzisyenleri HayatPark'ta ağırlayan Başkan Esen, pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşayan müzik camiasının sorunlarını dinledi. Covid salgınının sosyal hayatı son derece olumsuz etkilediğini ifade eden Esen, tüm bu olumsuzlukların ekonomiye de yansıdığını dile getirdi. Bütün sektörlerin pandemi yüzünden zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Esen, “Müzik camiası, salgının getirdiği olumsuz şartlardan en çok etkilenen sektörlerden biridir. Bu anlamda Konyaaltı Belediyesi olarak sanatçılarımız ve müzisyenlerimiz için imkanlarımız doğrultusunda gerekli tüm desteği sağlıyoruz” dedi.

“Müziksiz bir toplum düşünülemez”

Müziğin evrensel olduğuna değinen Başkan Esen, aynı zamanda toplumların duygu ve düşüncelerini de yansıttığını söyledi. Geçimini müzikle sağlayan yurttaşların son 2 yılda yaşadığı zorlukların farkında olduklarını dile getiren Esen, müzik camiasının ayakta kalması için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını ifade etti. Başkan Esen, “İnsanların alım gücü düştü. Tüm bunlardan müzik sektörü de aynı derece, hatta daha fazla olumsuz etkilendi. Birçok sektör bu zorlu şartları kaldıramadı ve kepenkleri kapattı. Bu noktada gerek müzik sektörünün gerekse de diğer sektörlerin ayakta kalabilmesi için dayanışma içerisinde olacağız” şeklinde konuştu. Konuklarıyla uzun bir sohbet gerçekleştiren Başkan Esen, daha sonra sanatçıların canlı performanslarına eşlik ederek türkü söyledi.