Başkan Esen, şehit annelerine iftar verdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 ayın sultanı Ramazan ayının dördüncü gününde şehit anneleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Esen, Belediye Hizmet Binasında şehit anneleri için düzenlenen iftar yemeğine eşi ve kızı ile birlikte katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen konuşmasında; “Sizler aziz şehitlerimizin yadigarısınız; en değerli varlıklarınızı, sevdiklerinizi ülkemiz için feda ettiniz. Bu millet, bu devlet kadirşinastır ve hiçbir zaman sizleri unutmayacaktır. Geçmişe baktığımızda, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar bu memleketin insanı yan yana, omuz omuza birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile düşmana karşı koymuşlar canlarını bu güzel vatan için seve seve feda etmekten çekinmemişler ve bu cennet vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Bizlerde bu Pazar günü kutlayacak olduğumuz Anneler Günü öncesi şehit annelerimizle bir araya gelmek istedik. Şimdiden tüm şehit annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından okunan ezan ile birlikte oruç açıldı. Başkan Esen, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'ın da katıldığı iftar yemeğinde şehit ailelerini masalarında tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti.