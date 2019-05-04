Başkan Esen, şenlikte pedal çevirdi

Konyaaltı Belediye tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'nde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7'den 77'ye tüm bisiklet sevdalıları ile birlikte pedal çevirdi.

Konyaaltı Bölgesi Sürdürülebilir Eko-Turizm Projesi kapsamında düzenlenen Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'nin bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi. Çakırlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'ndan başlayan etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meclis üyeleri, bölge halkı ve bisiklet grupları katıldı. Esen ve 250 bisiklet sever, 10 kilometrelik parkurda finişe ulaşabilmek için pedal çevirdi. Çakırlar Mahallesi'nden başlayan tur, Zümrüt, Karaçay, Bahtılı, Karatepe, Kır, Gökçay, Çamlıbel, Dağ ve Doyran mahallelerinden geçerek Gökçam İlkokulunda son buldu. Parkuru başarıyla tamamlayan bisikletçilere, mahalle sakinlerinin hazırladığı pişi ve keşkek ikram edildi.

Esen, çok keyifli bir tur gerçekleştirdiklerini belirterek, “Medeni bir ulaşım aracı bisikletle, hem çevreyi kirletmiyoruz ve trafik kaosuna takılmıyoruz. Sağlıklı bir yaşam için de bisikleti tercih etmeliyiz. ‘Araçtan in, bisiklete bin' sloganını sonuna kadar destekliyorum” dedi. Başkan Semih Esen, daha sonra tura katılan şanslı kişiler arasında yapılan çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye etti. Çekilişte ayrıca, bisiklet kaskı, eldiven ve flaşör hediye edildi.

Etkinliğin sonunda ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuğba Karakuş, katılımcılara mini bir konser verdi.