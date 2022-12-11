Başkan Esen: "Sokağın sesine göre proje üretiyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Esen, bölgedeki ihtiyaçları tespit edip gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Yaklaşık 3 yıldır devam eden Mahalle Buluşmaları ile Konyaaltıların sesine kulak veren Esen, ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulların etkilerine rağmen tüm imkanlarını zorlayarak hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti. İnsanların ciddi geçim sıkıntıları yaşadığına dikkat çeken Başkan Esen, “Baktığınız zaman her şey güllük gülistanlıkmış gibi aksediliyor. Ancak sokağa indiğiniz zaman gerçekleri görüyorsunuz. İnsanlar bize temel hizmetleri sormuyor. Ekonominin gidişatının ne olacağı ve evine ekmek götürememenin endişesini dile getiriyor. İnsanlar kiraların geldiği durumu, gıdaya gelen zamları soruyor. Müsterih olsunlar. Yakında her şeyin değişeceğine ve düzeleceğine inanıyorum. Çünkü tüm bu sorunların anahtarı değişimden geçiyor” dedi.

“Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Yerel yönetimlerin üzerine düşen tüm görevleri, imkanlarını zorlayarak yerine getirdiğini ifade eden Başkan Esen, “Makamını yükseklere kuran yöneticiler elbette halkın sesini duyamaz. Halkın ne istediğini göremez ve bilemez. Kürsüden değil halkın arasına insinler. O zaman insanların gerçekte neye ihtiyacı olduğunu duyacaklar” diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi olarak her daim vatandaşların yükünü hafifletmeye çalıştıklarını kaydeden Esen, belediye bünyesinde bulunan tüm tesislerdeki fiyatları tamamen halkın alım gününe göre ayarladıklarını belirtti.