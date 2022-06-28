Başkan Esen: “Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemini planlı bir şekilde sürdürüyoruz”

Konyaaltı Belediyesi'nde sokak hayvanlarının A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Semih Esen, “Her canın bizim için bir değeri var” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta olan sahipsiz sokak hayvanları, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilip bir süre gözetim altında tutuluyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra yasa gereği alındığı yere geri bırakılmak zorunda kalınıyor.

“Üzerimize düşeni A'dan Z'ye yerine getiriyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sokak hayvanları için daha içerikli bir yasa düzenlemesi şart. Bu yasa hazırlanırken tüm kesimleri memnun etmeli ve sokak hayvanlarını koruyacak şekilde düzenlenmeli. Biz ilçemizdeki sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini ve kısırlaştırma işlemini planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni A'dan Z'ye yerine getiriyoruz” dedi.

“Onları sahiplenin”

Sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve kısırlaştırmalarının yapıldığı Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi aynı zamanda sahiplendirme görevini de üstleniyor. Hayvanseverlere kapılarını her zaman açık tutan merkez, kedi ve köpekleri sahiplenmek isteyen vatandaşları da ağırlıyor. Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda hayatını sürdürebilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Esen, “Biz burada sokak hayvanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak dediğim gibi burası sadece geçici bir merkez. O nedenle daha çok sahiplendirme yoluna gidiyoruz. Onlara iyi bakacak vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tüm sağlık kontrollerini ve kısırlaştırma işlemini yaptığımız hayvanlarımızı sahiplenebilirler” şeklinde konuştu.