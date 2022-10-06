Başkan Esen: “Sosyal yaşamı kolaylaştırıyoruz”

Göreve geldiklerin günden bu yana özellikle dijital alanda yaptıkları çalışmalar ile ilçe sakinlerinin kendilerine daha hızlı ulaşabildiğini kaydeden Esen, vatandaşların taleplerine yaklaşık üç yıl önce hizmete açtıkları Halk Masa ile anında dönüş yaptıklarını belirtti. İlçe sakinlerinin her talebini Halk Masa üzerinden kayıt oluşturarak incelediklerini dile getiren Esen, taleplerin çoğuna anında müdahale ettiklerini belirtti. Bazı sorunların ise aylık veya yıllık planlamalar ile çözülebildiğine değinen Esen, dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Günde 80 talep alınıyor

Dijitalleşmenin sağlık bir şekilde kullanılması halinde hayatı çok kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Esen, sadece Halk Masa sistemi üzerinden bile günde yaklaşık 80 tane talep aldıklarını belirtti. İnsanların belediyeye gelmeden birçok sorun, şikayet ve talebini Halk Masa aracılığı ile kendilerine ilettiğini dile getiren Esen, sözlerine şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimde Halk Masa adında bir yazılım geliştirdik. Halk Masa olarak yaptığımız bu yazılım, insanların taleplerini belediyeye daha hızlı bir şekilde iletmelerini sağlayan bir sistem. Halkın, taleplerini bize iletmesi için kurduğumuz Halk Masa'mıza günde yaklaşık 80 talep geliyor. Taleplerin önemli bir kısmı anlık müdahale ile çözülebilecek taleplerken, bir kısmı da ancak aylık veya yıllık planlama gerektiren sorunlar oluyor. Anlık müdahale ile çözülebilecek olan taleplerin hemen hemen tamamına yakını aynı gün içerisinde sonuçlandırıyoruz.”

Komisyonsuz uygulama

Kendi imkanları ile geliştirdikleri Konyaaltı Esnafım uygulamasına da parantez açan Başkan Esen, uygulamanın ücretsiz ve komisyonsuz olması, kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti. İnternet ortamında yapılan satışların neredeyse perakende satışın yüzde 50'sini geçtiği bir dönemde olduklarını ifade eden Esen, bu durumu göz önünde bulundurarak Konyaaltı Esnafım uygulamasını geliştirdiklerini belirtti. Büyük şirketlerin yaptığı uygulamaların yüksek komisyon ile çalışması mahalle esnafının üzerinde büyük yük oluşturduğuna dikkat çeken Esen, Konyaaltı'nda bu sorunu çözüme kavuşturmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Küçük esnafın bir mahalle için çok önemli olduğunu belirten Esen, mahalle esnafı kültürünü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

"Küçük esnaf kazansın"

Büyük şirketler tarafından kurulan internet uygulamaların yüzde 20'leri bulan komisyonlar ile alın teri döken küçük esnafın satışından pay almasını doğru bulmadığını söyleyen Başkan Esen, esnafın kazancına, haksız rekabet sonucunda ortak olunduğunu belirtti. Tüketiciler olarak her şeyin farkında olduklarını belirten Esen, “Bu şekilde bir emek sömürüsü olduğunun farkındayız. Fakat maalesef bir yerde bizim de kolayımıza geliyor. Gidip alışveriş yapmak yerine bir siteye girip oradan sipariş verip biraz sonra elimizde olması bizim de işimize geliyor. Bugün biz farkındayız. Emin olun yarın çocuklarımız farkında bile olmayacak. Alışverişler tamamen internet üzerinden yapılacak. Böyle olduğu zaman da küçük esnafımız maalesef mahallelerde bir bir dükkanlarını kapatacak. Dükkanın kapanması mahallede sadece bir tedarikçinin eksilmesi anlamına gelmiyor. Mahalledeki esnaf hepimiz için aslında bir yedi emindir. Güvenilir kişidir” şeklinde konuştu.

Esnafım uygulaması hizmette

Türk toplumunun en güzel yönü, mahallesindeki esnaf ile olan bağı olduğunu belirten Başkan Esen, bu bağı korumak adına Konyaaltı Esnafım uygulamasını devreye soktuklarını ifade etti. Mahalle esnafının, perakende satışını ele geçiren büyük şirketler ile rekabet edecek güçte olmadığını söyleyen Esen, küçük esnafın yanında durmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Esen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir haftadır hizmette olan Esnafım uygulamasını denemek amacıyla sipariş verdim. Sipariş yarım saat içerisinde elimize ulaşıyor. Yaklaşık 300 restoranın 90'nı sisteme giriş yapmak için başvuru yaptı. Şu an sistemde 75 tane işletmeyi sisteme aktif bir şekilde kaydettik. Bölgesel bir online satış sistemi ilk kez bir belediye tarafından kuruldu. Daha önce bazı belediyelerde esnaf ile müşterinin birbirine ulaşmasını sağlayan sadece iletişim bilgilerini kapsayan uygulamalar vardı. Ama Konyaaltı Esnafım uygulaması aktif satış imkanı sağlayan ilk internet uygulaması oldu. Halkın desteği ile bu sistemin daha çok büyüyeceğine inanıyoruz. Ne kadar büyürse o kadar az emek sömürüsü olacağını düşünüyoruz. Bunun tüm belediye ve yerleşim yerlerinde yayılması halinde de hep şikayet ettiğimiz, üreticiden daha fazla kazanan aracıların bir bölümünden, esnafı kurtarmış olacağız.”