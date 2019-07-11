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Başkan Esen, Uncalı Pazarı esnafıyla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uluç, Molla Yusuf ve Uncalı Mahallesine hizmet veren Uncalı Açık Semt Pazar Yeri’nde esnafla buluştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uluç, Molla Yusuf ve Uncalı Mahallesine hizmet veren Uncalı Açık Semt Pazar Yeri'nde esnafla buluştu. Başkan Semih Esen'in pazarcı esnafıyla bir araya geldiği kahvaltıya Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, Başkan Yardımcısı Şevket Korkut ve esnaflar katıldı.


Uncalı Caddesi üzerinde hizmete giren pazar yerinin esnaflara ve mahalle sakinlere hayırlı olmasını dileyen Başkan Esen, “Pazar yerimizi geçen hafta açtık. Uncalı pazarımız Perşembe günleri kurulacak. İlerleyen zamanlarda pazar yerimizin üzeri kapanacak. 4 bin 201 metrekare alan üzerine kurulan pazar yerinde 112 meyve-sebze, 32 tuhafiye, 8 kuruyemiş, 6 peynir, 6 balık ve 37 de üretici olmak üzere toplam 201 pazarcı esnafımız hizmet verecek” dedi.


Başkan Semih Esen, daha sonra esnafları tek tek gezerek, hayırlı işler diledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pazarcılardan alışveriş de yapmayı da ihmal etmedi.

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